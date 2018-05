Tesla: auto con pilota automatico si schianta contro camion

(ANSA-AP) - SOUTH JORDAN (UTAH), 13 MAG - Una Tesla Model S con funzione di guida semi-autonoma inserita si è schiantata contro un camion dei vigili del fuoco fermo a un semaforo lungo una strada dell'Utah. L'auto viaggiava a circa 60 chilometri all'ora, e sembra non abbia frenato prima di impatto. La polizia sottolinea che non è certo che la modalità di guida semi-autonoma fosse inserita, e sull'incidente è in corso una inchiesta. L'uomo alla guida della berlina, che non aveva assunto alcol o droghe, ha riportato la frattura di una caviglia, mentre quello al volante del mezzo dei vigili del fuoco non è rimasto ferito. La Tesla non è nuova a incidenti del genere: lo scorso marzo, una Model X con pilota semi-automatico inserito fu coinvolta in un incidente mortale in California. La società di Elon Musk raccomanda comunque a chi guida attivando questa modalità di tenere sempre gli occhi sulla strada.(ANSA).