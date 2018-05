Per Barca ultimo obiettivo,imbattibilità

ROMA, 12 MAG - Ha vinto la Liga, la Coppa del Re e adesso al Barcellona in patria resta un ultimo obiettivo stagionale: concludere il campionato imbattuto. Ad oggi, il club catalano in 36 partite ha collezionato 27 vittorie e 9 pareggi. "E' un incentivo a cui teniamo - ha detto il tecnico blaugrana, Ernesto Valverde, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Levante a Valencia - Da quando abbiamo vinto la Liga dobbiamo cercare nuovi obiettivi e questo è uno: cercare di finire il campionato imbattuti. Vediamo se riusciremo", aggiunge il tecnico prima di passare a rispondere su Griezmann ("Sono d'accordo con Zidane, i grandi giocatori si capiscono bene. Nessuno sa cosa potrebbe accadere in futuro, adesso gioca in altre squadre"), Iniesta ("è ovvio che noteremo l'assenza di Andrés, ma dobbiamo cercare altri equilibri nella squadra"), la pesante squalifica di Sergi Roberto ("Il club sta preparando l'appello e lo farà nel modo migliore")