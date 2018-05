Papa: venduta all'asta a 715mila euro 'sua' Lamborghini

ROMA, 12 MAG - E' stata venduta all'asta per 715mila euro la Lamborghini bianca che era stata donata a Papa Francesco e che lui aveva a sua volta destinato al finanziamento di alcuni progetti di carità. Lo rende noto la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, tra i beneficiari della vendita; Acs porterà avanti così il suo 'Piano Marshall' per il rientro dei cristiani in Iraq che erano stati cacciati dall'Isis. A gestire la vendita all'asta dell'auto di lusso, firmata dal pontefice, è stata Sotheby's nel principato di Monaco.