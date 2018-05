Ternana retrocede in C, Perugia play off

PERUGIA, 12 MAG - Perugia ai play off promozione, Ternana retrocessa in serie C: è il verdetto dalle due facce della penultima giornata di campionato di serie B per le due formazioni umbre. Il Perugia ha pareggiato in casa 1-1 con il Novara ottenendo matematicamente il diritto a giocarsi la coda del torneo che mette in palio un posto per la promozione in A. Play off già disputati lo scorso anno quando i grifoni vennero sconfitti nella semifinale del mini-torneo dal Benevento poi promosso. Retrocede invece in C dopo la sconfitta per 1-2 in casa della Pro Vercelli la Ternana. Che lascia la B dopo sei stagioni. Con ancora solo tre punti in palio i rossoverdi sono staccati di quattro lunghezze dalla terz'ultima posizione. Proprio all'inizio di questa stagione la Ternana è passata dalla famiglia Longarini all'Unicusano. (ANSA).