Alpini: delegati 25 sezioni estero Ana

TRENTO, 12 MAG - Per l'adunata nazionale degli alpini di Trento sono presenti delegazioni di 25 sezioni dell'Associazione nazionale all'estero (Ana), per un totale di 300 penne nere. Rappresentano le 31 sezioni e i 7 gruppi Ana presenti in Europa, Canada, Stati Uniti, Sud Africa, Sud America e Australia, per un totale di 1.549 iscritti ordinari e 1.280 sostenitori. È stato dato loro il benvenuto al teatro Sociale di Trento da autorità civili e militari, tra cui il presidente della Provincia autonoma, Ugo Rossi, il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, il presidente della sezione Ana di Trento Maurizio Pinamonti, il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e il comandante delle truppe alpine, generale Claudio Berto. Presente anche il vicepresidente della Croce Nera Austriaca, Walter Murauer, che ha sottolineato "l'importante collaborazione, ormai ultraventennale, con gli alpini nel recupero della memoria di tutti i Caduti".