Calcio:Di Francesco,ok seconde squadre ma tutelando Lega Pro

ROMA, 12 MAG - "Sono nettamente favorevole alle seconde squadre, e allenando una grande come la Roma ritengo che sarebbe un grandissimo vantaggio per la crescita dei giovani. Però vado oltre, per me può essere un valore aggiunto anche per la Lega Pro perché diventerebbe una vetrina". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, sul tema legato all'introduzione delle seconde squadre in Serie C dal prossimo anno. "Certo, bisogna introdurre con attenzione tante regole che non vanno a ledere club di Serie B e Lega Pro perché bisogna avere rispetto per le squadre che lavorano e lottano da tanti anni in questo campionato - aggiunge l'allenatore alla vigilia della sfida con la Juventus -. Io però sono per il cambiamento e l'innovazione, e quando parliamo di crescita dei giovani la dimostrazione si è avuta in Spagna dove si arriva in prima squadra già con qualcosa in più. A me piace, e con i giusti accorgimenti mi trova d'accordo".