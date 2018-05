Alpini:Trento festa nelle vie del centro

TRENTO, 12 MAG - L'atmosfera è di festa in tutte le strade del centro di Trento, nei parchi e negli spazi dove gli alpini sono arrivati per la 91/a adunata. Nel secondo giorno dell'evento, che ha regalato una mattina di sole, intere famiglie con bambini e migliaia di penne nere si sono trovate in città, a visitare le cittadelle militare e della protezione civile dell'Ana, il Museo di scienze e a ritrovare vecchi amici a cui ogni anni viene dato appuntamento per l'adunata. Tra i momenti ufficiali della mattina il lancio dei paracadutisti degli alpini, che sono scesi nello stadio Briamasco gremito, con centinaia di persone che sono rimaste senza la possibilità di entrare e hanno assistito all'evento dalle rive dell'Adige e dai giardini circostanti.