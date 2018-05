Iraq: media, attacco Isis a sud di Kirkuk, 6 morti

BEIRUT, 12 MAG - Sei membri delle milizie lealiste irachene della Mobilitazione popolare (Hashid Shaabi) sono stati uccisi in un attacco compiuto dall'Isis a sud di Kirkuk, mentre sono in corso le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento. Lo riferisce il sito Kurdistan24 citando una fonte locale degli apparati di sicurezza. Altri due miliziani che erano intervenuti di rinforzo ai loro commilitoni sono rimasti feriti. L'attacco è avvenuto vicino al villaggio di Saaduniya, 35 chilometri a sud-ovest di Kirkuk.