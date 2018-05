Viérin, solidarietà con Alpini

AOSTA, 12 MAG - "Esprimiamo, come Valle d'Aosta e come valdostani, profonda solidarietà ai nostri Alpini in merito ai gravi fatti avvenuti a Trento, in occasione dell'annuale adunata". Lo afferma il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Laurent Viérin, rinnovando "profonda fierezza e senso di appartenenza a questo importante corpo, che rappresenta anche e soprattutto la storia della nostra comunità alpina, per il messaggio di solidarietà, pace, amicizia e grande valore umano che hanno rappresentato e che rappresentano tuttora per tutti noi". Viérin manifesta anche "grande sdegno per i pesanti atti, le gravi affermazioni e le indegne azioni rivolte contro di loro ribadendo che siamo fieri di avere i nostri Alpini e le penne nere nella nostra identità di popolo di montagna. Viva gli Alpini!".