Merkel ad Assisi per ricevere Lampada

ASSISI, 12 MAG - La cancelliera tedesca Angela Merkel è arrivata ad Assisi dove le sarà consegnata la 'Lampada di San Francesco' nella Basilica dedicata al Poverello. All'evento partecipa anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che incontrerà Merkel e il presidente della Colombia Juan Manuel Santos per un saluto. La lampada negli anni è stata offerta a numerose personalità che si sono impegnate per la pace, da Lech Walesa al Dalai Lama, dagli ultimi tre papi a Mikhail Gorbaciov. Ultimo nel 2016 il presidente colombiano e Nobel per la pace Santos. Ad Angela Merkel è riconosciuto il suo impegno per i rifugiati. "Nel periodo più difficile e doloroso della migrazione biblica del popolo siriano - spiega il direttore della sala stampa della Basilica, padre Enzo Fortunato -, ha aperto le frontiere con coraggio e determinazione, sfidando anche l'opinione pubblica".