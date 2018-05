Corea Nord: Pompeo,spero Pyongyang da nemico diventi partner

WASHINGTON, 12 MAG - Il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha detto di augurarsi che la Corea del Nord da nemico si trasformi in "partner stretto" degli Stati Uniti. Pompeo, che ha parlato a Washington in una conferenza stampa congiunta con il collega sudcoreano, afferma ci aver espresso l'auspicio allo stesso leader nordcoreano, Kim Jong-un, in occasione del loro incontro nei giorni scorsi a Pyongyang, in vista dello storico vertice fra lo stesso Kim e il presidente Usa, Donald Trump, a Singapore e della scarcerazione di tre cittadini americani di origini coreane detenuti in Corea del Nord. Il capo della diplomazia di Washington ha anche detto di aver ribadito a Kim che Pyongyang delle sbarazzarsi di tutte le sue armi nucleari in modo permanente e verificabile, e che gli Stati Uniti.