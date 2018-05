Doping alla Sartiglia, 4 nuovi indagati

ORISTANO, 12 MAG - Ci sono altri quattro indagati nell'indagine della Questura di Oristano sui controlli antidoping svolti sui cavalieri della Sartiglia in occasione della giostra dello scorso febbraio. Secondo quanto rivela oggi il quotidiano di Sassari La Nuova Sardegna, nel registro degli indagati sono finiti il presidente dell'Associazione dei cavalieri Francesco Castagna, i cavalieri Marco Pau e Giuseppe Catapano e l'ex campione di pallavolo Marzio Schintu nella veste di componente del Consiglio direttivo della Fondazione "Sa Sartiglia", braccio operativo del Comune per l'organizzazione della corsa carnevalesca su cavalli alla stella. Secondo il quotidiano sono accusati di aver in qualche modo operato per consentire ad ad alcuni cavalieri di evitare i controlli antidoping disposti dalla Questura in occasione della giostra.