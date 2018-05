Tre accoltellamenti all'alba a Mestre

VENEZIA, 12 MAG - Tre accoltellamenti in pochi metri di distanza stamattina a Mestre (Venezia). Accertamenti sono in corso per capire e si tratta di episodi collegati tra di loro. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti alle ore 6.30 nella centrale via Pepe, all'altezza di una sala bingo, per soccorrere una persona ferita in maniera superficiale alla spalla. Poco più in là, in via Mestrina, sono state trovate invece altre due persone, alle prese sempre con ferite da accoltellamento. Queste versavano in condizioni più preoccupanti e sono state trasportate d'urgenza all'ospedale. Sulla vicenda sta indagando la Questura, che ha effettuato rilievi davanti alla sala bingo e nell'area verde dove sono stati individuati gli altri due feriti. Tutti i protagonisti della vicenda sarebbero di nazionalità straniera.