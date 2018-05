Aste: Record per 'tesoro' dei Rockefeller, oltre 800 mln dlr

(ANSA-AP) - NEW YORK, 12 MAG - La vendita dell'imponente collezione di arte e altri tesori di Peggy e David Rockefeller ha stabilito un nuovo record mondiale: con 828 milioni di dollari, si attesta come la più costosa asta di oggetti appartenuti a un singolo proprietario di sempre. Il precedente record era di 'soli' 484 milioni, raccolti con la vendita a Parigi della tenuta dello stilista Yves Saint Laurent, avvenuta nel 2009. L'oggetto venduto alla cifra più alta è un dipinto di Picasso, una ragazza con un cesto di fiori, battuto a 115 milioni di dollari. Subito dietro, con 84 milioni, una tela di Monet raffigurante le sue famose ninfee. Christie's, che ha curato la vendita, ha piazzato tutti gli 893 lotti che componevano il tesoro dei Rockefeller. L'asta non è però ancora finita: online è ancora possibile acquistare gli articoli meno costosi, come gemelli e fermasoldi.(ANSA).