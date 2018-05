Brasile: Dani Alves ko, niente Mondiali

ROMA, 11 MAG - Niente mondiali per Dani Alves: il terzino brasiliano si è infortunato martedì ai legamenti del ginocchio destro durante la finale di coppa di Francia tra Psg e Herbiers ed oggi è stato visitato dal medico della nazionale verdeoro che - secondo quanto riporta la stampa brasiliana - dopo una lunga visita ha escluso un recupero in tempo per i mondiali di Russia. La conferma del forfait è arrivata anche dalla federalcio brasiliana. Una tegola per il ct Tite che diramerà la lista dei 23 convocati per i mondiali lunedì prossimo.