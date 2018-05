Uccisa a bastonate, chiusa istruttoria

RAVENNA, 11 MAG - Si è chiusa nel primo pomeriggio l'istruttoria dibattimentale del processo che vede davanti alla Corte d'Assise di Ravenna il dermatologo 53enne Matteo Cagnoni accusato dell'omicidio pluriaggravato da crudeltà e premeditazione della moglie 39enne,Giulia Ballestri. Il presidente della Corte, Corrado Schiaretti, ha fissato le tappe della discussione: si partirà il 12 giugno con la requisitoria del Pm, Cristina D'Aniello; il 14 sarà la volta delle parti civili; quindi il 18 toccherà alle arringhe degli avvocati difensori, Giovanni Trombini e Francesco Dalaiti. La sentenza è attesa per il 20 giugno dopo eventuali repliche e camera di consiglio. Cagnoni, in carcere dal giorno del fermo, è tornato a chiedere i domiciliari con braccialetto elettronico. Pm e parti civili si sono opposti; la Corte si è riservata la decisione. L'omicidio era stato commesso la mattina del 16 settembre 2016 a bastonate in una villa di famiglia da tempo disabitata in centro a Ravenna.