La 2CV compie 70 anni, Citroen la porta sui banchi di scuola

ROMA, 11 MAG - La 2CV è stata per tanti molto più di un'automobile: compagna di vita, mezzo per l'avventura, status symbol, mito, una vera e propria icona. Pur non essendo nata per essere simbolo della velocità, il suo obiettivo era modesto ma piuttosto chiaro: avere la capacità di trasportare due contadini, 50 chili di patate e un paniere di uova attraverso un campo arato senza romperne uno. Prodotta dal 1948 al 1990 in oltre 5 milioni di esemplari, per tanti appassionati è legata a ricordi indelebili di viaggi epici per scoprire la bellezza del mondo attraverso un piccolo parabrezza e un grande tetto apribile. A settant'anni dalla nascita, 30 dalla fine di produzione, la 2CV è praticamente una vettura sconosciuta ai bambini e ai ragazzi di oggi. Per questo motivo Citroen ha deciso di lanciare 'Citroën 2CV sui banchi di scuola', l'iniziativa promossa da Federica Bussandri dell'omonima concessionaria Citroën di Fiorenzuola d'Arda, allo scopo di far conoscere la 2CV a studenti di diverse età.