Sequestro 5 mila cartelle in casa cura

ROMA, 11 MAG - Su disposizione della Procura di Velletri i carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro di 5.418 cartelle cliniche presso la casa di cura Ini di Grottaferrata, nell'ambito dell'inchiesta che vede indagate 10 persone, tra personale medico e proprietari della struttura, per i reati di truffa e falso. I carabinieri hanno acquisito anche le pratiche su fatturazioni e liquidazioni e i registri delle attività nelle sale operatorie e negli ambulatori. I magistrati puntano a chiarire se nel periodo 2012-2017 siano stati riportati falsamente sulle schede di dimissione delle cartelle cliniche interventi diversi da quelli realmente effettuati sui pazienti. Gli indagati avrebbero falsamente attestato di avere somministrato "tramite iniezione o infusione sostanze terapeutiche e agenti modificatori" ottenendo un rimborso di 371 euro a paziente dalla Regione Lazio ma in realtà avrebbero dato ai pazienti "il farmaco solo per via orale come attestato dalla cartella clinica".