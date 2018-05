Bus in fiamme: Pm dispone perizia

ROMA, 11 MAG - Finiranno nello stesso fascicolo di indagine i due incendi a bus dell'Atac avvenuti negli ultimi giorni nel centro di Roma, l'8 maggio in via del Tritone e ieri a piazza Venezia. I pm hanno affidato una perizia ad un ingegnere meccanico per stabilire le cause dei roghi. Alla luce delle conclusioni della perizia, nel caso in cui emergessero carenze nelle procedure di manutenzione, non è escluso che le indagini possano allargarsi anche agli di incendi registrati nei mesi scorsi. Nei prossimi giorni verranno acquisiti documenti presso l'officina di manutenzione dove sono stati fatti i controlli ai due mezzi pubblici andati in fiamme. Al momento il procedimento è a carico di ignoti e si ipotizza il reato colposo di danno in tema di incolumità pubblica.