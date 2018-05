Aveva una pistola portachiavi, arrestato

PADOVA, 11 MAG - Un camionista bulgaro di 56 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia stradale di Padova perché trovato in possesso di una pistola a forma di portachiavi. Lo si è appreso oggi. L'arma, molto piccola, all'apparenza un giocattolo ma in realtà capace di sparare, era nascosta in una scatola. Il camionista è stato fermato lungo l'autostrada A4, nel comune di Villafranca Padovana, mentre era in viaggio verso la Bulgaria. Alla vista degli agenti l'uomo si è innervosito molto e ha cercato di nascondere la scatolina, così i poliziotti l'hanno perquisito e hanno trovato il contenitore sotto il sedile del guidatore. L'arma è stata sequestrata.