Alpini: aperta 91/a adunata a Trento

TRENTO, 11 MAG - Si è aperta con la cerimonia dell'alzabandiera la 91/a adunata nazionale degli alpini a Trento, in piazza Duomo. Autorità civili e militari e una folla di curiosi si sono ritrovati nel cuore della città per l'appuntamento. Tappa successiva è stato il trasferimento a Rovereto, al Colle di Miravalle, per una cerimonia alla Campana dei caduti, simbolo di pace mondiale, dove gli alpini hanno portato appunto 'Una fiaccola per la pace'. A realizzare la fiaccola sono stati i giovani delle sezioni Ana di Trento e di Bolzano, che sono saliti a piedi dal Sacrario di Castel Dante fino alla Campana dei Caduti per consegnarla nelle mani del reduce Guido Vettorazzo. La serata di ieri ha visto intanto già una folta presenza di alpini per le strade a festeggiare e a cantare, soprattutto in piazza Duomo, in piazza Fiera e in via Verdi, nel centro storico del capoluogo.