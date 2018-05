Renzi,M5S-Lega non piace a Ue? Conta voto,tocca a loro

ROMA, 11 MAG - "Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci chiaramente, amici: quello che conta non è ciò che piace a noi o alla Commissione Europea, ma ciò che piace agli italiani. Il 4 marzo il popolo ha parlato. E se la democrazia è una cosa seria, adesso tocca a loro; altrimenti tanto varrebbe non votare". Lo scrive su Facebook l'ex segretario del Pd Matteo Renzi.