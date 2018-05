Carceri: tre agenti aggrediti a Sassari

SASSARI, 11 MAG - "In due differenti circostanze, nel carcere sassarese di Bancali tre agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da due detenuti di cittadinanza extracomunitaria". A denunciare gli episodi che si sono susseguiti in 48 ore Antonio Cannas, delegato nazionale del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Gli stessi fatti vengono riportati da Michele Cireddu della Uil Penitenziaria. Secondo quanto riferiscono i sindacati, le modalità di aggressione sarebbero sempre le stesse, con l'uso delle gambe in legno del tavolo per colpire glia genti. Nel secondo dei due episodi denunciati "è avvenuto all'interno di una sezione aperta, dove l'agente addetto alla sorveglianza dinamica era da solo - spiega Cannas - Solo grazie all'intervento di un collega di turno al box si è scongiurato il peggio, aggiunge il sindacalista.