Usa: Bush avverte, pericoli isolazionismo incombono

NEW YORK, 11 MAG - "L'America è indispensabile per il mondo e i pericoli dell'isolazionismo incombono". Lo afferma l'ex presidente americano, George W. Bush, criticando indirettamente Donald Trump, che ha da poco ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Bush non nomina mai l'attuale presidente durante il suo intervento al Distinguished International Leadership Award dell'Atlantic Council. Citando Wiston Churchill, Bush dice che gli Stati Uniti non possono emergere "nel mondo civilizzato senza essere coinvolti nei suoi problemi e senza essere ispirati dalle loro cause".(ANSA).