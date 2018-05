Tesla: Musk annuncia, primo tunnel sotto Los Angeles pronto

NEW YORK, 11 MAG - "Il primo tunnel di The Boring Company" sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi''. Lo annuncia Elon Musk, il visionario miliardario alla guida di The Boring Company e di Tesla. A chi gli chiedeva se il tunnel andasse a San Francisco, Musk risponde: "Abbiamo già iniziato la rotta Washington-New York. Speriamo di poter iniziare quella fra Los Angeles e San Francisco il prossimo anno e questo sarà un vero Hyperloop più veloce di un aereo". (ANSA).