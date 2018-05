Molestie: moglie Weinstein rompe silenzio,'non sapevo nulla'

NEW YORK, 10 MAG - "Ho momenti di rabbia. Ho momenti di confusione. Ho momenti di incredulità": Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio in un'intervista a Vogue e dice di non aver mai saputo nulla delle molestie di cui il marito è stato accusato. Chapman ammette di essere andata da uno psicologo dopo lo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto il marito produttore di Hollywood. "Non l'ho fatto subito perché ero troppo scioccata", racconta. "Ci sono momenti in cui piango per i miei figli. Come saranno le loro vite? Cosa dirà loro la gente? Loro vogliono bene a loro padre", aggiunge. "Non voglio essere vista come una vittima perché non penso di esserlo. Sono una donna in una situazione orrenda, ma non unica", mette in evidenza Champan.