Fiorentina: Chiesa l'Europa? Ci crediamo

FIRENZE, 10 MAG - "Sappiamo che ci aspettano due partite difficilissimi ma all'Europa crediamo davvero tanto". Così Federico Chiesa sullo stato d'animo suo e di tutta la Fiorentina aspettando la decisiva volata finale che la vedrà impegnata domenica al Franchi contro il Cagliari e successivamente, all'ultima giornata, a San Siro con il Milan,. "Abbiamo dimostrato che con il lavoro si possono raggiungere obiettivi importanti e noi siamo pronti a dare battaglia, a dare tutto. All'ultima giornata affronteremo lo scontro diretto con il Milan a San Siro e probabilmente in quell'occasione ci giocheremo un pezzo importante di Europa". Consapevoli insomma della difficoltà di centrare l'impresa (tutti nel clan viola vorrebbero riuscirci per dedicarla a capitan Astori) ma anche consci di poter recitare fino in fondo un ruolo da protagonista.