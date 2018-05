Universiadi: commissario Latella, ok a bandi San Paolo

NAPOLI, 10 MAG - "I bandi per il rifacimento della pista d'atletica e per la nuova illuminazione dello stadio San Paolo partiranno domani, al più tardi lunedì". Lo ha annunciato il commissario per le Universiadi 2019 Luisa Latella al termine della cabina di regia alla presidenza del Consiglio a Roma. "I bandi sono stati approvati - ha detto il commissario - quanto prima verranno pubblicati sul sito del Comune e trasmessi alle associazioni dei costruttori". Nei giorni scorsi il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva espresso le sue preoccupazioni per il mancato avvio dei lavori scrivendo al presidente dell'Anac Raffaele Cantone. De Laurentiis, in particolare, aveva espresso il timore che i lavori potessero sovrapporsi con l'inizio della stagione agonistica che parte ad agosto e che vede il Napoli impegnato anche in Champions League. Per questi due bandi e' stata condivisa la necessita' di procedere in deroga per accelerare i tempi di gara e garantire la consegna delle opere nei termini di legge.