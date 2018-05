Principio incendio su bus in centro Roma

ROMA, 10 MAG - Un principio di incendio ha interessato un bus nel centro di Roma, a Piazza Venezia. Le fiamme, secondo qunato si apprende, sono state spente e non ci sono stati problemi per i passeggeri. Due giorni fa a via del Tritone, sempre nel cuore della capitale, un altro bus dell'Atac, l'azienda di trasporto pubblico capitolina, ha preso fuoco e il rogo ha danneggiato anche un negozio e annerito la facciata di un palazzo. Sempre martedì un altro bus è andato a fuoco alla periferia sud di Roma.