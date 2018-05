Lazio: stop di 15-20 giorni per Luis Alberto

ROMA, 10 MAG - "Gli esami a cui è stato sottoposto Luis Alberto hanno evidenziato una lesione di primo grado sull'adduttore della coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni". Così il medico della Lazio, Fabio Rodia, dai microfoni dell'emittente Lazio Style Channel dove si è parlato delle assenze che rischiano di penalizzare la squadra di Simone in questo finale di campionato."Abbiamo subito messo in atto i trattamenti specifici - ha detto ancora il medico -, ma prima di ogni ufficialità bisogna aspettare dei tempi precisi e la stabilizzazione del quadro clinico. Lui vuole provare a giocare l'ultima con l'Inter, ma i dati strumentali al momento non sono favorevoli". Parolo e Immobile si sono invece sottoposti a esami strumentali di controllo: "la situazione sta evolvendo bene, stanno rispettando la tabella di marcia. All'inizio della prossima settimana ci saranno dei test definitivi e speriamo di farli giocare l'ultima di campionato. C'è un piano di lavoro personalizzato che prevede anche la domenica".