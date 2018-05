Universiadi: Latella "passi avanti, è corsa contro il tempo"

ROMA, 10 MAG - "Passi avanti" sull'opzione dei moduli abitativi del villaggio all'interno della Mostra d'Oltremare. Circa 2.400-2.600 casette che dovrebbero ospitare gli atleti alle Universiadi di Napoli 2019. È stato il tema al centro del dibattito tecnico alla cabina di regia sulle Universiadi svolta a Roma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "I passi avanti si stanno facendo - ha spiegato il commissario Luisa Latella - dobbiamo andare a verificare giorno per giorno le cose che si stanno facendo. Oggi l'abbiamo fatto e rispetto a dieci giorni fa sono state fatte tante altre cose. È una lotta contro il tempo, ce la stiamo mettendo tutta". Al vaglio, le due ipotesi A (quella della mostra) e B (gli atleti alloggiati sulle navi): "L'opzione Mostra D'Oltremare - ha aggiunto Latella - si sta approfondendo senza lasciare al momento quella delle navi. C'è un'ipotesi A e un'ipotesi B, poi vedremo come si concretizzano le due cose. Ci sono degli ulteriori passi da fare piano piano in avanti".