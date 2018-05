Milano, sospeso processo foreign fighter

MILANO, 10 MAG - Non si hanno più notizie di lui e della sua famiglia da quando, nel novembre del 2015, dopo gli attentati di Parigi, è apparso un video, pubblicato pure su youtube, in cui con il figlioletto di 10 anni minacciava di morte l'Occidente. Per questo il gup di Milano Luigi Gargiulo oggi, nel corso dell'udienza preliminare, ha sospeso il procedimento nei confronti di Ahmed Taskour, presunto foreign fighter marocchino, ora 50 anni, partito alla fine del 2014 per andare in Iraq anche con la moglie marocchina e l'altra figlia di 15 anni. Secondo le indagini coordinate dal responsabile del pool antiterrorismo di Milano Alberto Nobili e dal pm Enrico Pavone, l'uomo, nei cui confronti era stata anche emessa un'ordinanza di custodia cautelare, risiedeva a Bresso con la famiglia e dal 2007 aveva un lavoro stabile in una società di pulizie. Non destava sospetti fino a quando non ha abbracciato la jihad al punto da essere individuato come "elemento importante della propaganda" dell'Isis in Italia.