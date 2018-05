Esercenti, norme tavolini restrittive

ROMA, 10 MAG - E' iniziata l'assemblea pubblica di protesta dei pubblici esercizi di Roma in Piazza della Bocca della Verità. A spiegare i motivi della manifestazione è Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti Roma, a nome anche delle altre associazioni federate: "C'è troppo degrado in città, ogni giorno ci vengono inviate foto che ne mostrano l'abbandono. Bisogna intervenire". E ancora: "Se alcune zone diventano aree pedonali dovrebbero essere concessi più tavolini all'aperto anche per poter assumere migliaia di giovani costretti a emigrare all'estero. Il piano attuale si sta rivelando troppo restrittivo". I pubblici esercizi lamentano "mancate risposta dalla giunta Raggi dopo 22 mesi dall'insediamento. Non ha emanato alcun provvediamo a tutela delle 20mila attività di pubblici esercizi - afferma Pica - Chiedevamo il nuovo testo unico dei pubblici esercizi con l'inserimento di un nuovo regolamento sull'occupazione di suolo pubblico ormai fermo da oltre 10 anni".