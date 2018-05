Lirico Cagliari: pg, assolvere Zedda

CAGLIARI, 10 MAG - "Manca totalmente la prova del dolo intenzionale. Chiedo che venga confermata la sentenza di assoluzione per mancanza degli elementi costitutivi del reato". Con una requisitoria durata meno di un'ora e conclusa con la bocciatura degli elementi d'Appello della Procura, il sostituto procuratore generale Giancarlo Moi ha chiesto di confermare l'assoluzione del sindaco di Cagliari Massimo Zedda dall'accusa di abuso d'ufficio per la nomina del Sovrintendente del Teatro Lirico, Marcella Crivellenti, poi annullata dal Tar Sardegna. I giudici della prima sezione penale del tribunale del capoluogo avevano emesso la sentenza il 23 marzo 2016, con la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste". E questa mattina, davanti al collegio d'Appello presieduto dal giudice Antonio Onni, si è aperto il processo di secondo grado.