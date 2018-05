Banche: fonti, Tesoro chiede proroga di 6 mesi garanzie Npl

ROMA, 10 MAG - Il ministero dell'Economia ha avviato la procedura per ottenere dalla Commissione Ue un'estensione di altri 6 mesi delle 'Gacs', le garanzie pubbliche disponibili per le banche per facilitare lo smaltimento degli Npl. E' quanto si apprende da fonti del Tesoro. Le 'Gacs', istituite a febbraio 2016 per 18 mesi massimi e prorogate lo scorso settembre per altri 12 mesi, scadono a settembre. Forniscono un'assicurazione pubblica sulle tranche meno rischiose degli Npl che le banche cedono 'impacchettandole' tramite cartolarizzazioni, rendendo l'intero pacchetto più appetibile.(ANSA).