Nel pomeriggio riunione tecnici Ln-M5S

ROMA, 10 MAG - Si terrà "già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del MoVimento 5 stelle e della Lega". Lo annunciano in una nota congiunta il leader del Carroccio, Matteo Salvini e quello pentastellato, Luigi Di Maio dopo l'incontro - in cui registrano "un clima positivo per definire il programma e le priorità di governo" - tenutosi questa mattina alla Camera alla presenza anche di Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti.