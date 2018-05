Papa: Nomadelfia realtà profetica per creare nuova civiltà

NOMADELFIA (GROSSETO), 10 MAG - "Sono venuto qui tra voi nel ricordo di Don Zeno Saltini e per esprimere il mio incoraggiamento alla vostra comunità da lui fondata". Così papa Francesco ha aperto il suo discorso durante l'incontro con la Comunità di Nomadelfia, che ha definito "una realtà profetica che si propone di realizzare una nuova civiltà, attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella". "Vi ringrazio tanto per il calore e il clima di famiglia con cui mi avete accolto - ha detto ancora il Pontefice -. È stato un incontro breve ma carico di significato e di emozione; lo porterò con me, specialmente nella preghiera. Porterò i vostri volti: i volti di una grande famiglia col sapore schietto del Vangelo".(ANSA).