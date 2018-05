Abusi su nipote della compagna, 10 anni

PARMA, 10 MAG - Quando cominciarono le molestie lei aveva 11 anni e il compagno convivente della zia ne aveva 55. Gli abusi sarebbero andati avanti dal 2004 al 2011, fino alla maggiore età della vittima, che a lungo non ha avuto il coraggio di denunciare. Ieri il tribunale di Parma ha condannato l'uomo a dieci anni. L'imputato, scrive la Gazzetta di Parma, da un paio d'anni è fuori dall'Italia, nelle Filippine. La vittima si decise a chiedere aiuto solo quando stava per compiere 18 anni, per paura che la propria nipotina potesse subire lo stesso trattamento. Fu una vicina ad accompagnarla in Questura.