Ynap: Richemont al 95%, prossimo passo addio a Borsa

MILANO, 10 MAG - Successo per l'Opa amichevole lanciata da Richemont, colosso del lusso svizzero, che ora detiene il 94,99% di Yoox Net-A-Porter. Richemont, che controlla marchi come Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget e Montblanc, ha reso noto che, stando ai dati provvisori, si è avverata la condizione di livello minimo di adesione. Il prossimo passo sarà l'addio alla Borsa con il delisting da Piazza Affari. "La nostra consolidata storia di crescita ci ha resi i numeri uno nel lusso online. Insieme a Richemont, investiremo ancora di più in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing. Accelereremo la nostra crescita globale e garantiremo la leadership di Ynap nel lungo termine" ha spiegato Marchetti, ad del gruppo. "Abbiamo iniziato il nostro business - aggiunge - prima che chiunque altro credesse nella possibilità di portare il lusso online. Sono fiero di ciò che abbiamo costruito in quasi due decenni". (ANSA).