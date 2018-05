Fatta brillare valigia a scalo Firenze

FIRENZE, 9 MAG - Una valigia abbandonata nel parcheggio dell'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci di Firenze è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia che, poco prima, l'avevano individuata durante i controlli e la bonifica dello stesso aeroporto prima dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani interverrà all'apertura di 'State of the Union', l'evento organizzato dall'Istituto Universitario Europeo. All'interno c'erano solo vestiti. La valigia, secondo quanto appreso, è stata notata intorno alle 19.00, in un'area comunque non interessata dal passaggio delle auto del corteo, e subito è stato deciso l'intervento degli artificieri: l'aereo del Presidente è atterrato intorno alle 20.00 senza problemi.