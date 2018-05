Frase su razza, Comune ritira libretti

BERGAMO, 9 MAG - "Alcune razze sono costituzionalmente meno tolleranti all'alcol della razza bianca". Ha provocato molte polemiche questa frase che lega la tolleranza dell'alcol alla razza, presente sui libretti di educazione stradale che avrebbero dovuto essere distribuiti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, di Treviglio. L'amministrazione comunale del grosso paese vicino a Bergamo ha quindi chiesto la ristampa del volume con lo stralcio della parte "incriminata". La pubblicazione era stata presentata questa mattina nella sala consigliare, alla presenza del sindaco Juri Imeri, della sua vice Pinuccia Prandina, del comandante della Polizia locale Antonio Nocera, dei referenti dell'azienda che ha realizzato i fascicoli, Francesco Bertan e Alessandro Frizzi, e dei dirigenti delle scuole medie cittadine. All'interno si parla di come comportarsi in strada, ma non solo. Ci sono anche delle sezioni sul bullismo e sul consumo di alcol, dove si trova appunto la frase incriminata.