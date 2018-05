Per Alpini cittadella protezione civile

TRENTO, 9 MAG - Trento tiene a battesimo per l'adunata una cittadella del volontariato della protezione civile dell'Associazione nazionale alpini. "È la prima volta - spiega il responsabile nazionale, Massimo Curasì - che esponiamo una cittadella del genere: sono in mostra tutte e dieci le specialità di protezione civile di cui l'Ana si occupa e pronte in situazione di emergenza. Accanto, dietro il palazzo della Regione, stiamo allestendo l'ospedale da campo". I volontari presenti, in piazza Dante, con orario 9-19 fino a domenica, "sono una rappresentanza territoriale di tutta Italia di circa 13.000 volontari, uomini e donne: tutto quello che viene fatto è rigorosamente a titolo gratuito" sottolinea l'addetto stampa nazionale Stefano Meroni. Hanno allestito, tra l'altro, una torre di arrampicata e un ponte tibetano di 15 metri, alto 4 da terra, descrive il coordinatore nazionale delle squadre alpinistiche, Guido Ponti, che spiega: "I volontari sono tutti certificati per i lavori in fune e in sospensione".