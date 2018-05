Giro: grave motociclista investito

PALERMO, 9 MAG - Un motociclista del servizio d'ordine, in servizio come coadiutore, è stato investito prima dell'avvio della quinta tappa del Giro d'Italia ad Agrigento. E' in gravissime condizioni. E' stato sottoposto a un intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta. Il paziente presenta una vasta emorragia cerebrale e ha 12 costole rotte. La vittime dell'incidente è un imprenditore nel settore del commercio edile di 48 anni, originario di Sambuca di Sicilia, che è stato travolto mentre era in sella alla motocicletta lungo la statale 115 sulla statale 640 "Strada degli Scrittori". Un automobilista, di 70 anni, dopo avere forzato uno sbarramento disposto dagli organizzatori, nonostante il presidio delle squadre di Anas, è entrato in un tratto di strada chiuso al traffico per via della manifestazione sportiva, investendo il motociclista. E' stato fermato e portato in questura. La procura ha aperto un'inchiesta.