Dani Alves, stop di 4 settimane

ROMA, 9 MAG - Esami rassicuranti che hanno escluso il timore di un'operazione per Dani Alves, il laterale brasiliano del Psg che negli ultimi minut della finale di Coppa di Francia ieri sera si è infortunato ad un ginocchio. Secondo la stampa brasiliana ripresa da 'L'Equipe', gli esami strumentali effettuati oggi all'ospedale di Neuilly avrebbero escluso il rischio dell'intervento, rassicurando il giocatore e il ct del Brasile, Tite. Come rivelato dalla brasiliana 'Esporte Interativo', Dani Alves avrebbe subito 'solo' la distensione del legamento del ginocchio destro e sarà indisponibile per circa quattro settimane. Salvo complicazioni, e se la sua convalescenza si svolgerà senza complicazioni, Dani Alves potrà rispondere alla convocazione per la Coppa del Mondo. Il Brasile esordirà il 17 giugno contro la Svizzera.