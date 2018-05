Russia: Netanyahu in Piazza Rossa per parata della Vittoria

C'è anche Benyamin Netanyahu, tra gli ospiti che assistono alla solenne parata militare in Piazza Rossa per il Giorno della Vittoria. Il premier israeliano successivamente incontrerà Vladimir Putin. I colloqui sono molto attesi. Israele ha salutato positivamente la decisione degli Usa di uscire dall'accordo sul nucleare iraniano, avversata invece dalla Russia. Al centro dell'incontro ci sarà probabilmente anche la Siria, dove Israele teme la presenza militare dell'Iran, che sostiene con la Russia il regime di Assad. Ieri sera jet israeliani sarebbero entrati nello spazio aereo siriano per colpire degli obiettivi nella zona di Kisweh, a sud di Damasco. In Piazza Rossa è anche presente il presidente serbo Aleksandr Vucic. (ANSA).