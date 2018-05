Alpini,Trento si prepara per accoglienza

TRENTO, 9 MAG - Piazze, strade ed esercizi pubblici di Trento si preparano ad accogliere gli alpini per l'adunata del fine settimana. Scuole chiuse venerdì e sabato. Tendoni per il ristoro e la vendita di materiale promozionale sono in montaggio anche nel cuore della città, dove via via per le strade, che da stasera vedranno il blocco del traffico in centro, si contano sempre più penne nere. Aumentano le bandiere tricolore, alcune con accanto quella del Trentino, e anche le vetrine dei negozi sono state allestite con cappelli di alpini, tricolori e scritte in onore degli alpini. Verso le 12 i boati insoliti di aerei, che lasciavano scie in cielo volando bassi, hanno fatto guardare il cielo a molti residenti, che subito hanno deciso di identificare i due aerei con le Frecce Tricolori. Non tutti però sono entusiasti dell'evento: a Sociologia a Trento alcuni studenti hanno occupato in segno di protesta contro l'adunata e alcune scritte ingiuriose verso gli alpini sono comparse su qualche muro in città.