Picchia allenatore figlio, 3 anni daspo

BUCINE (AREZZO), 9 MAG - Tre anni di inibizione a frequentare eventi sportivi per il padre di un baby calciatore, di 10 anni, accusato di aver aggredito l'allenatore del figlio. A notificare il daspo all'uomo, trentenne, i carabinieri di Levane (Arezzo). L'episodio è accaduto lo scorso 30 aprile, poco prima di una partita di un torneo riservato alla categoria pulcini allo stadio di Levane, frazione del comune di Bucine. Durante la mattinata il genitore, scontento dal comportamento dell'allenatore, lo avrebbe prima violentemente contestato verbalmente e poi colpito con due pugni, facendo finire a terra il tecnico poi portato in ospedale per accertamenti. A chiamare i carabinieri gli altri genitori. Da quanto ricostruito dai militari il trentenne si era innervosito perché, a suo dire, l'allenatore non aveva riservato il giusto spazio al figlio durante la partita.