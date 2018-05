Incontro Salvini-Di Maio, chiedono tempo

ROMA, 9 MAG - E' in corso un incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Al centro il tentativo di un accordo per formare il nuovo governo. Lega e 5 stelle, secondo quanto si apprende in ambienti del centrodestra, chiedono tempo al Quirinale prima che affidi l'incarico al premier tecnico.