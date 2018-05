Iran: Francia, 'proteggeremo gli interessi delle aziende Ue'

PARIGI, 9 MAG - La Francia e i paesi dell'Ue faranno "tutto il possibile" per difendere gli interessi delle loro aziende. E' quanto fa sapere una fonte della presidenza francese all'indomani dell'annuncio di Donald Trump del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Citando come esempio le conseguenze della decisione di Washington su un'azienda come Airbus, la fonte ha precisato che "parleremo di questo tema con le nostre imprese, fra europei, e a livello di tutta l'Ue con gli Stati Uniti". Un'ipotesi sul tappeto è quella di commerciare con l'Iran in euro e non in dollari, evitando così le sanzioni: "Discuteremo anche di questo - ha aggiunto la fonte -, non è così semplice".