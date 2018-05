Rapine in treno, arrestato ragazzino

MILANO, 9 MAG - I carabinieri di Lecco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di un ragazzo, nato a Lecco e di origine magrebine, per rapina aggravata a bordo di treni della linea Trenord lungo la tratta Milano-Lecco. Il ragazzo è accusato di aver rapinato il 29 gennaio 2018 tra le stazioni di Airuno e Lecco un pensionato italiano e due studenti stranieri col volto coperto con cappuccio e bavaglio e armato di mitragliatore, che poi si è rivelato un giocattolo utilizzato per la pratica del "soft air". Il pensionato ha opposto resistenza e lo ha fatto scappare mentre ai due ragazzi ha preso alcune decine di euro.